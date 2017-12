PRF registra mais mortes no feriado de Finados

O número de mortos durante o feriado de finados, nas rodovias federais do país, cresceu em relação ao balanço do último feriado prolongado no país, segundo boletim da polícia rodoviária federal. Cai número de acidentes em rodovias de São Paulo Foram computadas 104 mortes nas estradas federais entre zero hora de quinta-feira e meia-noite de domingo. Outras 1.076 pessoas ficaram feridas em 1.650 acidentes. No último feriado prolongado, em outubro, no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, foram registrados 1.598 acidentes, com 1.184 feridos e 92 mortos. Os estados com mais acidentes foram Minas Gerais (314), Santa Catarina (192), Rio de Janeiro (145), São Paulo (133) e Rio Grande do Sul (122). Já os estados com maior número de mortos foram Minas Gerais (24), Santa Catarina (12), Rio de Janeiro (09), Pernambuco (08) e Rio Grande do Norte (06). Esta é a oitava operação especial da PRF num ano atípico, onde a curva gráfica da violência no trânsito aponta para o alto.