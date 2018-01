Primeira fumaça do conclave é preta

A primeira votação dos cardeais, que decidem quem será o novo papa, terminou sem acordo. Há alguns instantes, a chaminé da Capela Sistina expeliu uma fumaça preta, resultado da queima das células, indicando que não se chegou a 77 votos iguais (dos 115 cardeais-eleitores).

Por volta de 13h (horário de Brasília, 17 h lá), os cardeais se trancaram dentro da capela para iniciar a eleição do novo líder da Igreja, após um ritual que começou logo cedo, com uma missa na Basílica de São Pedro para pedir inspiração do Espírito Santo. Por volta de 12h30, eles entraram na Sistina em procissão, rezando uma ladainha. Depois, cada um fez o juramento de manter segredo sobre o Evangelho, os cardeais com mais de 80 anos deixaram a capela e o local foi fechado.

Como não houve acordo, a partir desta quarta-feira serão feitas duas votações pela manhã e duas à tarde. As cédulas serão queimadas apenas uma vez por período e a previsão é que a fumaça seja expelida pela chaminé da Capela Sistina às 12h e às 19h (8h e 15h em Brasília). No entanto, se houver acordo na primeira votação da manhã ou na primeira da tarde, então será possível ver a fumaça branca entre 10h30 e 11 (6h30 e 7h) ou entre 17h30 e 18h (13h30 e 14h).

Jornais de vários países trouxeram palpites de seus cardeais sobre quando o conclave pode acabar. Para Timothy Dolan, arcebispo de Nova York, deve ser na quinta à tarde. Já Norberto Rivera Carrera, arcebispo da Cidade do México, disse que o conclave não deve ser longo. Essa é também a opinião de d. Raymundo Damasceno, arcebispo de Aparecida e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Para ele, haverá um novo papa no máximo até quinta ou sexta-feira.