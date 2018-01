Primeiro dia de desfiles terá sol em São Paulo Uma massa de ar quente garante sol em todo o Estado de São Paulo nesta sexta-feira. A temperatura sobe e chove à tarde em vários pontos. A previsão da Climatempo é de mínima de 18 e máxima de 32 graus na capital. No sábado uma frente fria deixa o tempo chuvoso desde cedo no sul paulista e, nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens pela manhã e chove à tarde e à noite. No domingo e na segunda-feira, o ar mais seco e frio que chega a São Paulo deixa o céu mais aberto e diminui um pouco a temperatura, principalmente na madrugada. Na Grande São Paulo, os termômetros oscilam entre 16 e 29 graus. Ainda deve chover no litoral norte e no Vale do Paraíba. A partir da terça-feira o sol brilha mais forte. Nesta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou mínima de 19,7 e máxima de 29,1 graus na estação do mirante de Santana, na zona norte.