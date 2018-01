Principais aeroportos têm manhã normal A situação foi normal e traqüila nos principais aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 5. Às 9h36 da manhã, o painel do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, registrava todos os vôos como "confirmados" ou "a confirmar" - sem cancelamentos. O movimento no saguão e na área de embarque é grande, mas não há superlotação ou conflitos. No Aeroporto de Cumbica, também em São Paulo, foram regsitrados alguns cancelamentos, mas o movimento de passageiros era pequeno. No Rio de Janeiro, a situação era tranqüila nos aeroportos Tom Jobim e Santos-Dumont. Este domingo é visto como um dia crítico para o sistema de transporte aéreo brasileiro, com o retorno do feriado prolongado de Finados, em meio à operação-padrão dos controladores de vôo, que já dura 10 dias. A crise chegou ao ponto máximo na madrugada de quinta-feira, quando todos os pousos e decolagens no País foram afetados por atrasos de até 16 horas. Sob pressão, o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Luiz Carlos Bueno da Silva, vai passar o domingo à frente da operação montada para garantir o funcionamento do controle de tráfego aéreo. Preocupado com a irritação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a crise nos aeroportos, ele deve ir ao centro de controle aéreo de Brasília (Cindacta-1) para acompanhar pessoalmente o controle do fluxo de aeronaves. Lula interveio no sábado na disputa entre Bueno e o ministro da Defesa, Waldir Pires. Da Bahia, onde descansa, mandou a ministra Dilma Rousseff, da Casa Civil, conversar com ambos, para impedir uma crise militar. Bueno tem acusado Pires de incentivar a anarquia ao negociar gratificações com controladores de vôo, o que pode romper a hierarquia militar. Mas, ao adotar uma estratégia linha-dura, convocando todos os 149 controladores militares de Brasília para o trabalho, sob ameaça de prisão, o brigadeiro se indispôs também com Lula e Dilma. Bueno deu expediente durante toda a manhã de sábado em seu gabinete. O Comando da Aeronáutica estará atento para intervir, com a substituição imediata de pessoal, caso se verifique que algum controlador de vôo esteja segurando o fluxo de aviões em alguma parte do País, como parte da operação-padrão. Os controladores passaram o sábado anunciando que o esquema montado pela Aeronáutica para este domingo não vai funcionar. "Esta previsão é muito mais anárquica do que real, não vai se concretizar", contestou o chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, brigadeiro Telles Ribeiro. Telles Ribeiro informou que todo o sistema está preparado para que não haja nenhum tipo de problema na continuidade do fluxo do tráfego aéreo.