Principais estradas paulistas têm movimento normal O motorista que trafega pelas principais estradas paulistas na tarde deste domingo, 15, não encontra congestionamentos. O Sistema Anchieta-Imigrantes, que faz a conexão entre a capital e a Baixada Santista, está normal na descida para o litoral, de acordo com a concessionária Ecovias. Já na saída para os bairros, havia lentidão na tarde de domingo na região do município de Ribeirão Pires, devido ao show da cantora Ivete Sangalo na casa de shows Estância Alto da Serra, que teve início às 12 horas. A Rodovia Presidente Dutra, que liga as duas maiores cidades do País, São Paulo e Rio de Janeiro, apresenta tráfego normal nos dois sentidos, de acordo com a NovaDutra, responsável pela estrada. Na Rodovia Castello Branco, que liga a capital ao interior do Estado, o tráfego é normal nos dois sentidos. A situação é a mesma na Rodovia Raposo Tavares, de Cotia a Araçoiaba da Serra. As informações são da concessionária Via Oeste, que administra as duas vias. O tráfego também é normal no Sistema Anhangüera-Bandeirante, responsável pela conexão entre São Paulo e a região de Campinas. A AutoBan, administradora do sistema, informa que não registrou acidentes neste domingo.