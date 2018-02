Principal ligação entre SC e PR deve ser liberada nesta quarta

A BR-376 - principal ligação entre o Paraná e Santa Catarina - deve ser liberada até o fim da tarde desta quarta-feira, 3. Na terça, novos deslizamentos de terra provocaram mais um bloqueio na estrada, que já havia sido interditada devido aos desmoronamentos por conta das chuvas que atingiram o Estado. Durante a madrugada, as equipes que fazem a limpeza da pista retiraram a maior parte da terra que cobria a pista no trecho do Km 663, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas das chuvas Chuva inunda ruas em Blumenau e Itajaí Mais de 5,5 mil imóveis continuam sem luz Situação de solo não mudou em SC, diz IPT Desvio é feito na principal ligação entre PR e SC IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Além de tiraram a terra da pista, as equipes também trabalham para evitar novos deslizamentos no local. A liberação total do sentido sul da rodovia BR-376 está estimada para o final da tarde, após avaliação de engenheiros sobre as condições de segurança e riscos de novos deslizamentos. Até as 9 horas desta quarta, apesar do trânsito lento, o motorista não enfrentava congestionamento na região. Na terça, os motoristas enfrentaram até 10 km de trânsito ruim na altura do Km 663 até por volta da 1 hora, segundo a PRF. Com o aumento do trânsito ao longo do dia, os motoristas devem enfrentar mais lentidão ao longo desta quarta. Policiais da PRF orientam os motoristas na região.