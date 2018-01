Príncipe visita palácio do governo e zoológico Em passagem discreta por Belo Horizonte, o príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, se reuniu ontem com empresários brasileiros e japoneses e com o governador de Minas, Aécio Neves (PSDB). Antes de seguir para o Rio, fez uma visita de 7 minutos ao Jardim Japonês, no Zoológico, onde foi homenageado com o plantio de um pau-brasil. O príncipe foi acompanhado por uma pequena e respeitosa platéia de 200 japoneses e descendentes que, em silêncio, agitavam pequenas bandeiras do Japão e do Brasil. Minas tem uma comunidade de aproximadamente 10 mil japoneses.