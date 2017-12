Princípio de incêndio atinge Hospital Souza Aguiar, no Rio

SÃO PAULO - Um princípio de incêndio atingiu um setor do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, na manhã desta terça-feira, 8, sem deixar feridos, de acordo com a Secretaria municipal de Saúde.

O fogo começou por volta das 9 horas, no subsolo do hospital, onde está sendo feita uma reforma. De acordo com a secretaria, os funcionários do hospital controlaram as chamas e acionaram os bombeiros.

Pacientes de um dos setores foram deslocados para outros setores do hospital como medida de segurança. Apesar do incidente, o atendimento no hospital não foi prejudicado, de acordo com a secretaria.