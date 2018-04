Princípio de incêndio em shopping do Rio é controlado

SÃO PAULO - Um princípio de incêndio atingiu o shopping Downtown, na Barra da Tijuca, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 25. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. O fogo, que foi controlado cerca de duas horas depois, começou em uma sala de cinema da rede Cinemark. A assessoria de imprensa do shopping não foi localizada para comentar sobre o incidente.

Providência. Mais cedo, os bombeiros controlaram um incêndio no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início em uma área de mata, conhecida como Pedra Lisa, perto de uma garagem de ônibus. O Morro da Providência fica na área central do Rio de Janeiro, próximo à Central do Brasil.

As chamas chegaram a destruir duas casas próximas ao local,mas não há vítimas. Foram deslocados cerca de 20 bombeiros para combater o incêndio. Eles ainda estão no local, trabalhando na fase de rescaldo, ou seja, eliminando pequenos focos que ainda precisam ser combatidos.