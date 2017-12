'Prioridade é salvar vidas', diz Dilma após visita ao ES

Bruno Ribeiro, Enviado especial - Atualizado às 14h01 do dia 25/12,

VITÓRIA - Após sobrevoar a Região Metropolitana de Vitória para avaliar o estrago provocado por uma semana de chuvas intensas, que já deixaram ao menos 17 mortos e quase 50 mil desabrigados e desalojados, a presidente Dilma Rousseff reeditou na manhã desta terça-feira promessas de liberação de R$ 600 milhões, em recursos do PAC, para o Espírito Santo.

"A prioridade, no momento, é salvar vidas. Resgatar pessoas e abrigá-las adequadamente", disse a presidente. O governo federal anunciou auxílio técnico ao governo capixaba. A partir de quinta-feira, homens do exército devem construir pontes móveis para auxiliar o acesso às regiões mais atingidas. A primeira deverá ser na Rodovia ES 080, no acesso à cidade de Santa Leopoldina.

Ao todo, 14 pessoas já morreram em deslizamentos de terra ou em alagamentos, segundo o governador Renato Casagrande (PSB). Quase 50 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. É o maior volume de chuvas desde 1979. O Estado está em situação de emergência.

A comitiva de Dilma contou com os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Integração Nacional, Francisco Teixeira, da Defesa, Celso Amorim, da Secretaria Nacional da Defesa Civil, Adriano Pereira e da cúpula do Exército. Ela sobrevoou a região por cerca de 40 minutos.

Antes de falar com a imprensa, Dilma se reuniu com prefeitos das cidades mais castigadas pela tempestade. Dos 78 municípios do Estado, 48 estão em situação de emergência.

"Já identificamos ao menos três grandes obras que precisam ser feitas na minha cidade. Vou pedir R$ 50 milhões à presidente. Seria bom também um auxílio às famílias que recebem bolsa família para elas mobiliarem suas casas também", afirmou o prefeito de Serra, Audifax Barcelos (PSB), uma das cidades mais afetadas pelos temporais. A cidade tem 15 mil desabrigados, segundo o prefeito. Ele não soube detalhar os planos de sua gestão para o atendimento emergencial.

Questionada sobre a liberação de mais verbas, Dilma afirmou que todos os projetos propostos serão analisados. Mas anunciou que liberaria recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias atingidas.

"Temos também um cartão, para auxiliar as famílias vítimas de desastres naturais", disse a presidente, sem mais detalhes. Ela se referiu ao Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, lançado pelo governo federal em agosto do ano passado.

Natal. Foi a primeira vez que Dilma pisou em solo capixaba como presidente da República. Quando a ausência foi cobrada pela imprensa local, afirmou que nenhum presidente havia visitado o Estado no dia de Natal. A presidenta parabenizou a solidariedade das famílias que estão enviando doações às vítimas e agradeceu aos voluntários. Segundo boletim da Defesa Civil do Estado, as mortes foram registradas em Nova Venécia (1), em Colatina (2), em Baixo Guandu (2), em Domingos Martins (1) e Itaguaçu (8). / COLABOROU WILSON TOSTA