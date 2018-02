Prisões não tiram campanha da rua

Mesmo após as prisões de sexta-feira passada, a disputa eleitoral continua animada. No sábado à noite, ruas foram tomadas por trios elétricos, apoiadores com bandeiras, carros com adesivos e santinhos. O Estado, apesar de pobre, tem campanhas dispendiosas. Com cerca de 30 mil funcionários públicos, o Amapá tem a chamada "economia do contracheque" por ser dependente do dinheiro do Estado. Na TV, candidatos abordaram o escândalo. Em inserções, o presidente Lula continua apoiando Waldez Góes (PDT), ex-governador e candidato ao Senado, que está preso. O programa do governador e candidato à reeleição, Pedro Dias (PP), também preso, diz que ele está colabora com as investigações da Polícia Federal e alega que houve "brutalidade" desnecessária.