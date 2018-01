Problema de energia parou linha de metrô em São Paulo Um problema com o equipamento de energia interrompeu o transporte de passageiros do metrô na linha norte-sul, da estação da Luz ao Tucuruvi, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. O trecho engloba oito estações. Com a falta de energia, muitas pessoas ficaram presas nos trens e foram retiradas pelos funcionários do metrô. Luzes de emergência foram acionadas. De acordo com a Rádio CBN, o problema já foi solucionado. De acordo com a assessoria de imprensa do Sindicato dos Metroviários, ainda não se sabem as causas da pane.