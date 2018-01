Problema em cabos de energia pára 3 estações da CPTM Três estações da Linha F da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) estão inoperantes desde às 4h10 desta manhã de quarta-feira em razão da queda de cabos de energia aéreos. O problema ocorreu a partir da estação Itaim Paulista, extremo leste da capital. Com isso, estão sem funcionar as estações Itaim Paulista, Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba (Grande SP). Neste trecho, segundo a CPTM, o transporte de passageiros é feito por ônibus extras, alguns remanejados e outros com linha estendida, tudo coordenado pela São Paulo Transportes. A linha F da CPTM liga a estação do Brás, região centro-leste da capital, e a estação Calmon Viana, em Poá, na Grande SP.