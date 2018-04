Problema em linha de trem afeta cerca de 40 mil pessoas em Porto Alegre

SÃO PAULO - Cerca de 40 mil usuários foram prejudicados, na manhã desta terça-feira, 21, por um problema técnico na estação Farrapos que causou a paralisação parcial do trens que circulam na região metropolitana de Porto Alegre.

Segundo a Trensurb - companhia responsável pelos trens - o sistema foi normalizado as 9 horas. Ônibus das empresas Conorte e Carris realizaram o transporte entre as cinco estações afetadas (de Anchieta até a Estação Mercado). Devido ao problema, as composições circularam apenas entre as estações Anchieta e São Leopoldo, desde as 5 horas. Nesse período, a operação ocorreu com intervalos de 15 minutos entre os trens.

Em nota, a empresa destacou que houve "desfiamento parcial de um cabo de aço e o rompimento" de um equipamento que tensiona os cabos da rede aérea de energia. As causas do problema serão investigadas.