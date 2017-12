Problema em subestação deixa áreas de SP sem luz Um problema ocorrido na subestação Pirituba provocou, na tarde desta quinta-feira, um desligamento do fornecimento de energia em vários bairros das zonas Norte e Oeste da capital paulista e em alguns municípios da Grande São Paulo. A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep), a quem pertence a subestação de Pirituba, informou que as causas do desligamento ainda estão sendo apuradas. De acordo com a distribuidora AES Eletropaulo, o problema ocorrido na subestação Pirituba provocou, a partir das 15h07 de hoje, a interrupção do fornecimento de energia para os bairros da Casa Verde, Limão, Água Branca, Barra Funda, Parque São Domingos e Lapa, nas zonas Oeste e Norte da capital. Segundo a empresa, o fornecimento foi plenamente restabelecido nesses bairros até 15h24. A Cteep informou que o problema ocorrido na subestação Pirituba afetou também a subestação Edgard de Souza, o que fez com que fosse interrompido o suprimento para os municípios de Santana do Parnaíba, Itapevi, Jandira, Vargem Grande Paulista, Carapicuíba e Osasco. De acordo com a Eletropaulo, o fornecimento para essas áreas não havia sido totalmente restabelecido até 16h15.