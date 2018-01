Problema em transmissão causa apagão no Acre e em Rondônia

Moradores do Acre e de Rondônia ficaram sem energia elétrica por cerca de cinco horas nesta sexta-feira, 8, segundo informou a estatal Eletronorte. O problema no trecho da linha de transmissão que atende as regiões teve início às 11h40. De acordo com a empresa, por volta das 16h38 o serviço foi totalmente normalizado em Rondônia e às 17h11, em Rio Branco, no Acre - única cidade no Estado atingida pelo apagão.

Cerca de 60% da população dos dois Estados foi afetada pelo blecaute. Segundo a Eletronorte, as causas do problema ainda não foram identificadas, mas a empresa destacou que os dois Estados foram incorporados recentemente ao Sistema Nacional Interligado (SIN).

A linha foi inaugurada pela subsidiária do grupo Eletrobrás em outubro do ano passado. Segundo o ONS, o apagão afetou a rede das distribuidoras Eletroacre e Ceron (RO) e também afetou a geradora Termonorte, localizada em Rondônia.