Problema faz passageiros trocarem de aeronave no Paraná Um problema em uma aeronave da TAM causou transtornos aos passageiros do vôo 3033, que partiu do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e seguia em direção a Maringá, no Paraná, na manhã desta terça-feira, 6. A aeronave, que decolou de São Paulo por volta das 11h15, apresentou problemas no momento do pouso no Aeroporto de Curitiba, onde seria feita a escala. Após vistoria, foi constatado um problema mecânico no trem de pouso. Dos 61 passageiros, 25 seguiram viagem em outro vôo para Maringá. Ninguém ficou ferido.