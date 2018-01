Problemas com check in atrasa 55% dos voos de Congonhas

O índice de voos atrasados nos Aeroportos de Congonhas (São Paulo), Confins (Belo Horizonte) e Santos Dumont (Rio) na véspera deste carnaval foi o maior desde 2007 - ano do apagão aéreo. Ontem, 237 das 507 decolagens marcadas para esses três aeroportos até as 23 horas haviam atrasado mais de meia hora, o que corresponde a um índice de 46,7%.

O recorde dos principais aeroportos brasileiros ficou com o paulistano: 54,9% dos 244 voos marcados para Congonhas acabaram atrasando. No total de todos os aeroportos brasileiros, 29,2% dos 2.206 voos programados haviam registrado atraso, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Grande parte dos problemas registrados ontem está relacionada a uma queda no sistema de check-in da Gol Linhas Aéreas. Segundo a companhia, o problema foi registrado na madrugada e, por várias horas, o check-in teve de ser feito manualmente nos Aeroportos de Congonhas, Confins, Porto Alegre e Galeão (Rio). O inconveniente causou enormes filas, até o sistema voltar a funcionar. O boletim da Infraero das 23 horas apontava que 68,2% do total de atrasos em voos nacionais no dia foi da Gol.

No Aeroporto Santos Dumont, no Rio, a dona de casa Maria Luísa Carvalho pegou um dos 55 voos que atrasaram até as 23 horas da noite - a porcentagem de atraso naquele aeroporto foi de 34,6%. "Fiquei uma hora só na fila do check-in. Estava bem devagar", disse a vovó, que voou do Rio a São Paulo apenas para buscar o neto e iria voltar para o carnaval carioca hoje pela manhã.

Em Belo Horizonte, o atraso também atrapalhou a vida de vários foliões que tentaram se antecipar e viajar mais cedo para passar o feriado fora. De acordo com a Infraero, 46,2% dos 104 voos até as 20 horas haviam atrasado em Cofins. "A fila estava enorme. Demorei mais de duas horas para fazer o check-in", disse a aposentada Vânia Navarro. Ela saiu de Belo Horizonte na manhã de ontem em direção a São Paulo e não queria passar um carnaval comum. Escolheu como destino Istambul, na Turquia, e seu voo para o Oriente sairia hoje do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. "Só espero que não atrase tanto como este", disse a mineira.