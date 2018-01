Problemas pontuais deixam trechos do Rio sem luz, diz Light

Desde o início desta noite de quinta-feira, 18, trechos dos bairro do Rio Cumprido e Morro do Vidigal, ambos na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, e Caxias, na Baixada Fluminense, estão sem luz, devido a problemas pontuais, de acordo com informações da Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica da cidade.

A Light informou que os problemas são pontuais. Em Caxias, um defeito em um cabo provocou a suspensão da energia, e a previsão é de que seja restabelecida até o fim da madrugada de sexta-feira. Já no Rio Cumprido o serviço deve ser regularizado até às 23h e foi causado pela colisão de um carro num poste.

Na Favela do Vidigal, informou a Light, houve uma sobrecarga no sistema decorrente de ligações irregulares. A previsão é de que a energia seja restabelecida também até o fim da madrugada de sexta-feira.

Na quarta-feira, o forte temporal que atingiu a capital fluminense deixou trechos de dez bairros sem energia. Segundo a Light, tiveram o fornecimento prejudicados durante toda a madrugada alguns pontos de Curicica, Pavuna, Grajaú, Xerém, Jardim Botânico, Laranjeiras, Cascadura, Tijuca, Catumbi e Rio Comprido.