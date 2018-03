Processo contra De Sanctis é arquivado A Corregedoria do TRF da 3.ª Região arquivou uma reclamação disciplinar movida pelo banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, contra o juiz Fausto Martin De Sanctis, responsável pela Operação Satiagraha, que o condenou. Dantas reclamou de autorização do juiz para o Incra vistoriar suas fazendas no Pará e de ter "vazado" a informação à imprensa. Para a corregedoria, a decisão foi imparcial.