Processo de CNH fica suspenso até amanhã Os serviços relacionados à carteira nacional de habilitação (CNH) estão suspensos até as 14h de amanhã em todos os Detrans do País. Por conta disso, a emissão do documento nos postos do Poupatempo passou de quatro horas para quatro dias úteis a partir do dia em que o serviço for retomado. O banco de dados que armazena informações sobre CNHs começou a ser atualizado na sexta-feira. A previsão inicial era de que voltaria ao normal ontem, mas "imprevistos técnicos" não permitiram o fim da atualização.