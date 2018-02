Processo de transformação

1.

Como se chega ao combustível nuclear?

Depois da mineração do urânio, o material é concentrado no yellow cake, um extrato purificado, que deve então ser convertido no gás Hexafluoreto de Urânio (UF-6) e ser enriquecido, reconvertido e transformado no material que alimentará os reatores.

2.

O País tem tecnologia?

Atualmente, apesar de ter o domínio de toda a tecnologia, o Brasil precisa contratar empresas de outros países para obter o UF-6 enriquecido, porque não tem ainda capacidade para fazê-lo em escala industrial. Com sua nova usina, a Marinha dominará todas as fases da produção, em quantidade suficiente para alimentar o protótipo do reator do submarino nuclear, e, daqui a dez anos, o da embarcação.