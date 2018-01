Procissão de Navegantes leva 100 mil às ruas de Porto Alegre Cerca de 100 mil pessoas participaram da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes hoje, em Porto Alegre, conforme estimativa da Brigada Militar. Apesar da temperatura alta e do sol forte, os fiéis seguiram a imagem da padroeira dos marinheiros por seis quilômetros, da Igreja do Rosário, no centro, à Igreja de Navegantes, na zona norte da cidade, numa caminhada que durou três horas. Ao mesmo tempo, 150 barcos faziam uma procissão fluvial paralela, que acabou numa celebração ecumênica à margem do rio Guaíba. Os organizadores da festa acreditam que, além dos que participaram da procissão, outros 500 mil devotos devem passar pela igreja para homenagear Nossa Senhora dos Navegantes.