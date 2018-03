Procon aplica 1ª multa desde o início da crise O Procon de São Paulo aplicou ontem multa de R$ 627 mil contra a Gol por "omissão em relação ao direito à informação e à garantia de assistência adequada ao consumidor". Foi a primeira punição contra companhia aérea desde o início da crise no setor, marcada pelo choque do Legacy com o Boeing da Gol em setembro. Segundo o Procon, há outros quatro processos contra empresas em andamento. Agora, a Gol só pode recorrer da decisão na Justiça.