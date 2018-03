Procura-se uma saída Light O shopping fica na R. Cel. Xavier de Toledo, na esquina com o Viaduto do Chá. Mas a entrada do estacionamento desafia todos os mapas: fica escondida na R. Formosa. Vale a pena tentar, caso você não se incomode em dar voltas e voltas ou quiser fazer turismo no Centro. Market Place Se a ala das lojas já é mal sinalizada, imagine a garagem. Ao tentar mudar de piso, se prepare para andar em círculos. Você ainda pode ter o azar de descobrir, voltas depois, que o acesso está fechado. Sem aviso, claro. Aricanduva Parte do estacionamento coberto está em reforma. Vai ver é por isso que é tão complicado encontrar a saída. Ao seguir as placas, você gasta combustível dando voltas no mesmo quarteirão. Esqueça a sinalização e siga seu instinto - ele será necessário também para adivinhar o que dizem as outras placas desgastadas.