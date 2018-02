Procurado por seqüestro é preso em São José dos Campos Policiais militares da Força Tática detiveram, no final da noite de segunda-feira, 9, o carioca Algecir da Silva Cabral, de 33 anos, acusado de vários crimes, entre eles roubo, porte ilegal de arma, receptação e seqüestro. Ele foi presos no bairro de Santana, em São José dos Campos (SP), no Vale do Paraíba. Segundo a polícia, Algecir trafegava em um Vectra pela Rua Pedro Rachid e, ao passar pela viatura policial em alta velocidade, levantou suspeita, foi perseguido e abordado. A documentação do veículo estava em ordem, mas, ao consultarem os dados de quem estava ao volante, os policiais descobriram que o motorista era procurado por seqüestro. Todos os crimes cometidos por Algecir ocorreram em território paulista. O acusado foi encaminhado ao 01º Distrito Policial de São José dos Campos.