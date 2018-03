Procurador-geral do DF deixará o cargo em julho Envolvido no escândalo de corrupção que derrubou o então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o Ministério Público do DF mudará de comando. O procurador-geral Leonardo Bandarra, suspeito de ter recebido propina mensal do ex-governador, deixará o cargo no início de julho, ao término de seu mandato.