Procuradora critica obra no aeroporto A procuradora da República em São Paulo Suzana Fairbanks Lima de Oliveira afirmou ontem, na CPI do Apagão no Senado, que desde 2004 - quando foi iniciada a primeira modernização do Aeroporto de Congonhas - a Infraero aumenta o fluxo de passageiros sem levar em conta a segurança. "As obras de 2004 não incluíram melhoria na pista principal nem na torre de controle." Suzana, que pediu quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente da Infraero Carlos Wilson, disse que a torre ficou com a visibilidade prejudicada após a reforma e confirmou superfaturamento na compra dos 12 fingers (pontes de embarque). Os procuradores José Ricardo Meirelles, de Campinas, e Hélio Telho Corrêa Filho, de Goiás, também confirmaram dados do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontam irregularidades em obras nos aeroportos de Goiânia e Viracopos.