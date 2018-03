Procuradora é indiciada no Rio por torturar criança de 2 anos

SÃO PAULO - A procuradora de Justiça aposentada Vera Lúcia Sant'Anna Gomes, de 53 anos, foi indiciada nesta quinta-feira, 29, pelos crimes de tortura qualificada e racismo. Ela é acusada de agredir e torturar uma criança de 2 anos e 10 meses que estava sob sua guarda. O crime de racismo foi configurado devido à forma como a procuradora tratava suas empregadas.

Vera Lúcia prestou depoimento por quase três horas no 13º Distrito Policial, em Ipanema, na zona sul do Rio. Ela chegou às 14h45 acompanhada de seu advogado, Jair Leite Pereira, e não falou com a imprensa. Por volta das 17h30, a procurada deixou o local.

Ex-funcionárias da procuradora denunciaram o caso de maus tratos à polícia. As empregadas afirmaram que a menina, que estava provisoriamente sob a guarda dela, apanhava constantemente.

Embora o advogado da procuradora negue as acusações, na quarta-feira, o Ministério Público estadual do Rio entrou com representação contra Vera Lúcia por ela infringir um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os promotores querem que ela pague multa.

As Promotorias de Infância e Juventude do Rio pretendem ingressar ainda com ação de indenização por danos morais por causa das humilhações e ofensas sofridas pela criança.