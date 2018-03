Procuradora tem ataque de nervos durante julgamento Num gesto interpretado pelo relator Luiz Moreira como "puro teatro para reforçar a defesa", a procuradora Deborah Guerner teve um ataque de nervos durante o julgamento do seu processo. Descontrolada, ela saiu da sessão 40 minutos após a abertura e criou um princípio de tumulto no corredor enquanto falava com o marido ao telefone.