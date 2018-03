Procuradores repudiam 'tentativa de intimidação'

Os procuradores da República repudiaram ontem a "tentativa de intimidação" do Ministério Público na atuação para fazer cumprir a Lei Eleitoral e punir o uso da máquina pública para fazer campanha. Em nota oficial, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) reforçou o apoio institucional à vice-procuradora-geral eleitoral, Sandra Cureau, que tem sido alvo de críticas de dirigentes petistas e até do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A nota da ANPR foi divulgada um dia depois de o próprio procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ter oficialmente hipotecado apoio a Sandra. Gurgel considerou "lamentável que qualquer partido político, que deveria estar preocupado em cumprir a lei, tente de forma equivocada intimidar a atuação legitima da instituição".

A entidade dos procuradores foi na mesma linha, defendeu Gurgel e Sandra e disse que "ambos têm se pautado pelo estrito cumprimento do seu dever constitucional".

A vice-procuradora é, na prática, a xerife da eleição presidencial. No Rio de Janeiro, na sexta-feira, em um comício da candidata petista Dilma Rousseff, o presidente Lula fez uma referência à vice-procuradora. "Na verdade, o que eles (procuradores) querem é me inibir, para fingir que eu não conheço a Dilma. É como se eu pudesse passar perto dela, ter uma procuradora qualquer aí, e eu vou passar de costas viradas e fingir que não a conheço. Mas eu não sou homem de duas caras."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sandra tem dito que não persegue nenhum partido. "Eu represento contra todas as candidaturas na proporção dos ilícitos cometidos", disse ela ao Estado, no início do mês. Sobre Lula, a vice-procuradora alegou que não é ela quem multa o presidente. E acrescentou: "Lula é que não consegue ficar com a boca calada."

Segundo a nota da ANPR, "a vice-procuradora-geral eleitoral Sandra Cureau atua com a serenidade e a imparcialidade que exige o ofício do Ministério Público Eleitoral".

Mais discrição. Apesar desse apoio hipotecado publicamente, tanto pelo procurador-geral como pela associação dos procuradores, o Estado apurou que a reação de Gurgel seria diferente se Lula não tivesse feito as críticas à procuradora ou se o PT não houvesse ameaçado representar contra ela no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Na semana passada, Gurgel estava disposto a conversar com Sandra para pedir mais discrição no trabalho do Ministério Público Eleitoral. O desenrolar dos fatos desde o fim da semana passada mudou a reação.

A discrição que Gurgel adotou na procuradoria, seguindo a tendência de seu antecessor, Antonio Fernando de Souza, contrasta agora com o perfil de Sandra, conforme revelaram integrantes do Ministério Público. Até hoje, o procurador não concedeu uma entrevista sequer, apenas fez declarações esporádicas à imprensa.

Gurgel não tem acompanhado de perto o trabalho de sua vice. Preferiu delegar a função de fiscalizar as eleições. Por isso, Sandra Cureau praticamente não conversa com Gurgel sobre as representações que fará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas eleições passadas, o quadro era diferente. Quando Gurgel foi o vice-procurador, na gestão de Antonio Fernando de Souza, tinha de se reportar frequentemente ao titular da vaga.