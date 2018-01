Procuradoria impugna candidaturas de Maluf e João Paulo A Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público Federal impugnou as candidaturas do ex-prefeito Paulo Maluf(PP) e o ex-presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha(PT). Segundo o jornal O Globo, há pelo menos cinco irregularidades no registro da candidatura de Maluf a deputado federal e um problema na documentação de João Paulo. Ambos negam as irregularidades. A decisão foi tomada há uma semana mas só foi divulgada recentemente. Os candidatos devem recorrer da impugnação e consideram que os problemas podem ser resolvidos facilmente.