Procuradoria pede condenação de Protógenes O Ministério Público Federal em São Paulo requereu ontem a condenação do delegado federal e deputado eleito Protógenes Queiroz (PC do B) por fraude processual e vazamento de informações no curso da Operação Satiagraha - investigação sobre suposto envolvimento do banqueiro Daniel Dantas em evasão de divisas e lavagem de dinheiro.