Procuradoria vai apurar a compra de 36 caças O Ministério Público Federal em Brasília instaurou inquérito civil público para apurar as negociações da concorrência FX-2 para compra de 36 caças para a FAB. O objeto da investigação é a preferência do Brasil em "escolher o caça francês da Dassault, desprezando as concorrentes sueco e americano, que tinham preços menores". A apuração, porém, ainda não foi iniciada.