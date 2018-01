Produtos piratas são roubados de depósito Armados de metralhadoras, pistolas e revólveres, 20 homens ocupando quatro caminhões-baú e uma caminhonete invadiram na madrugada de ontem o depósito da Subprefeitura da Mooca, na zona leste de São Paulo. O bando amarrou o vigia e dois motoristas e lotou os veículos com produtos piratas apreendidos neste ano no comércio irregular do Brás e Tatuapé. Havia 95 toneladas de mercadorias no local. Até ontem não se sabia a quantidade de material roubado e também não havia pistas dos ladrões.