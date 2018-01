Professor da UFMG é morto a facadas dentro de ônibus em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi assassinado a facadas dentro de um ônibus que circulava pelo bairro Bonfim, na região noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira, 13. Segundo a Polícia Militar, Antônio Leite Alves Radicchi, de 63 anos, chegou a ser socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Odilon Behrens, mas não resistiu aos ferimentos. Ele levou ao menos dez facadas.

O agressor entrou no coletivo da linha 9805 (Santa Efigênia/Renascença) acompanhado da mulher e discutiu com Radicchi antes de atacá-lo. À polícia, o homem afirmou que o crime foi motivado por vingança. Os dois teriam se desentendido em um bar. O suspeito e a mulher foram presos. Ela disse que desceu do ônibus antes e que não participou do crime.

A UFMG lamentou, em nota, a morte de Radicchi, que era docente da instituição desde 1980. O professor fazia parte do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da universidade.

"(Radicchi) Desenvolveu pesquisas na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos temas política de saúde, educação ambiental, educação médica, programa de saúde da família e saneamento básico", afirmou a UFMG.

Graduado em Medicina pela UFMG e doutor em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo (USP), Radicchi foi chefe do Departamento de Medicina Preventiva e Social por dois mandatos, membro da Congregação da faculdade e coordenador do Centro de Extensão e do Internato em Saúde Coletiva, conhecido como Internato Rural. Além disso, era membro do Conselho Diretor do Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescom).

A UFMG declarou que informações sobre velório e sepultamento serão divulgadas posteriormente.