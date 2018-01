Professor da USP é baleado no olho em assalto Os três adolescentes apontaram uma arma. Não houve reação. Mesmo assim, atiraram na cabeça do homem que descia do Vectra. A vítima, o físico Sílvio Roberto de Azevedo Salinas, de 59 anos, é professor-titular de Física Geral da Universidade de São Paulo (USP) e ex-diretor do Instituto de Física da universidade. O professor não corre risco de morte. Dos três ladrões que tentaram roubá-lo, dois já foram presos. Tudo ocorreu rapidamente. Salinas havia ido apanhar o carro numa oficina mecânica na Rua Clóvis de Oliveira, no Caxingui, zona oeste de São Paulo. Eram 18 horas quando ele pegou o veículo. O professor não andou mais de 40 metros e foi abordado pelos bandidos. Salinas abriu a porta para descer quando os criminosos atiraram. A bala acertou o olho direito. Os ladrões fugiram correndo. A PM foi chamada e conseguiu deter dois dos assaltantes. Um deles estava com o revólver calibre 38 utilizado no crime. Segundo informações do 34.º Distrito Policial, D.R.P., de 15 anos, foi apontado como o autor do disparo. O outro detido foi E.F., de 17 anos. Um terceiro ladrão, que também seria adolescente, continuava foragido até a noite de hoje. A polícia não revelou informações sobre o terceiro envolvido para não atrapalhar as investigações. Os detidos foram levados hoje de manhã para o SOS Criança, onde aguardam decisão da Justiça. A polícia não sabe se a intenção dos assaltantes era levar o Vectra ou fazer um seqüestro relâmpago. Mesmo ferido, o cientista voltou à oficina para pedir ajuda. Policiais militares colocaram o professor no carro e levaram-no ao Pronto-Socorro do Hospital Albert Einstein, onde foi operado durante quatro horas para reconstituição da face. Após entrar pelo olho, a bala atravessou a boca e o pescoço da vítima. O professor está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e seu quadro de saúde é estável. "Ele está consciente, fez brincadeiras", disse o diretor do Instituto de Física, Gil da Costa Marques. Prestígio - Bacharel em física e engenheiro elétrico pela USP, Salinas fez pós-doutorado em física na Carnegie-Mellon University, em Pittsburgh, Estados Unidos. Especialista em mecânica estatística, o professor tem grande prestígio na USP, tanto pela produção científica quanto pela atuação política. Embora sua especialidade seja mecânica estatística, Salinas é autor de trabalhos em outras áreas. "Ele é uma grande referência", afirma a ex-aluna de Salinas, a professora de física da Universidade Federal de São Paulo Adriana Brunstein. Chocada com o ato de violência, Adriana disse: "Aquela região anda extremamente perigosa. Vou redobrar os cuidados." O instituto fará amanhã um ato de solidariedade a Salinas e homenagem ao funcionário José de Freitas, assassinado em 17 de março por ladrões. Será colocada uma placa no local onde Freitas caiu morto. As aulas ficarão suspensas das 15h30 às 17 horas.