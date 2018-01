Professor de futsal é preso por pedofilia em SC

O professor de futsal Éderson Ribeiro da Rosa, de 29 anos, foi preso em flagrante no final da tarde de quarta-feira, 5, na cidade de Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina, acusado de abusar sexualmente de três garotos, com idades entre 11 e 13 anos. A denúncia partiu da mãe de um dos alunos de Rosa. A Polícia Civil da cidade apreendeu dois computadores na casa do professor contendo fotos de pelos menos três menores nus, com quem Rosa teria admitido manter relações sexuais. Em entrevista para uma televisão local, a mãe do garoto que denunciou o professor informou que Rosa chamava os garotos para dormir em sua casa com a desculpa de sair cedo para jogar no dia seguinte. Para convencer os adolescentes, o professor prometia presentes em shoppings e destaque nos times que treinava. "Ninguém poderia imaginar que ele fosse uma pessoa assim. Sempre pareceu dedicado com as crianças", declarou a mãe, que preferiu não se identificar. Ela teria entrado com uma denúncia formal no Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul há mais de um mês. Esse foi o ponto de partida para o início das investigações da polícia civil. O futsal virou mania na região depois dos investimentos feitos pela equipe da Malwee, onde joga o craque Falcão. O time foi campeão brasileiro de futsal neste ano e é base da seleção brasileira. O delegado Guilherme de Melo Alberto, responsável pelo inquérito, declarou que em conversas informais o professor teria confirmado abuso a quatro garotos. Ainda segundo o delegado, Rosa se apresentava como professor voluntário em colégios públicos, onde escolhia suas vítimas. Peritos passaram esta quinta analisando o conteúdo dos dois computadores apreendidos com o professor. Rosa foi denunciado por pedofilia, atentado violento ao pudor e corrupção de menores. Foi encaminhado ao presídio de Jaraguá do Sul, onde permanece encarcerado na chamada "cela do seguro", destinada a criminosos sexuais.