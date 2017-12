Professor e duas adolescentes morrem afogados no RS

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As adolescentes estavam sobre uma pedra, fotografando a paisagem, formada por um paredão rochoso e o mar, sem faixa de areia, quando foram derrubadas por uma onda mais alta e forte. Outras participantes do grupo caíram sobre a própria rocha e não se feriram. Três acabaram arrastadas para o mar. Testemunhas relataram que o professor saltou na água para tentar salvar as estudantes. Os bombeiros conseguiram resgatar uma jovem de 16 anos com vida, sem ferimentos graves. O educador Homero Miorin de Abreu, de 47 anos, Kérolyn Ágata Teixeira Braghini, de 14 anos, e Andriele Almeida de Campos, de 19 anos, morreram.

As vítimas e os sobreviventes têm vínculos com a Casa de Acolhimento Institucional Sol Nascente de Caxias do Sul e tinham viajado ao litoral em excursão de final de ano. O comandante dos bombeiros de Torres, capitão Rodrigo Pierozan, disse que a área é sinalizada com advertências de que o local é perigoso.

PORTO ALEGRE - Um professor e duas jovens morreram nesta sexta-feira, 12, afogados depois de um grupo de jovens ser levado por uma onda em um local conhecido como Morro das Furnas, em Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul.