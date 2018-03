Professora é assaltada por ex-alunos em estacionamento em PE

Professora de português da Escola Estadual Vidal de Negreiros, no bairro de Afogados, Recife, Silvânia Godoi, foi assaltada em torno do meio-dia de quarta-feira, 22, no estacionamento da escola, quando saía para o almoço. Ela foi abordada por quatro pessoas, dois deles adolescentes, que ela reconheceu como ex-alunos da instituição. Os rapazes usaram um revólver calibre 38 e levaram a professora no seu carro, um Palio. Depois de rodarem por cerca de uma hora a deixaram no bairro da Mustardinha, levando o automóvel. Ela não sofreu nenhuma agressão física. A professora registrou a ocorrência e à noite policiais militares do 12.º Batalhão localizaram o carro, que estava ocupado por três pessoas, e o perseguiram. Presos, os adolescentes de 15 e 16 anos foram encaminhados para a Gerência de Polícia da Criança e do Adolescente (GPCA) e Luciano Valois, de 18, foi levado para o Centro de Triagem de Abreu e Lima, na região metropolitana. Todos foram autuados por assalto. A polícia encontrou com eles um revólver 38 sem munição, um relógio e dois celulares. Diante do ocorrido, a Vidal de Negreiros fechou as portas por dois dias. Nesxta sexta-feira, 24, representantes da escola pretendem pedir reforço da patrulha escolar na secretaria estadual de Educação.