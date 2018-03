Professora é encontrada morta em praia do Paraná

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A polícia do Paraná investiga a morte de uma professora universitária de psicologia. Ela foi encontrada morta na praia Shangrilá, no município de Pontal do Paraná, na segunda-feira, 12. O corpo estava enterrado na areia.

Apesar do corpo ter sinais de estrangulamento, a polícia aguarda laudo do Instituto Médico Legal para determinar a causa da morte. A vítima passava férias na região e desapareceu após sair para caminhar no domingo, 11.

O corpo da professora será velado nesta tarde na Capela Vaticano Esmeralda, no bairro São Francisco, em Curitiba.