Professora é filmada agredindo crianças em creche de Buri

SOROCABA - Uma professora foi flagrada agredindo alunos de três anos de idade numa creche municipal de Buri, interior de São Paulo.

Imagens da câmera de monitoramento do local mostra a professora do maternal da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Dona Zoraide Francisco Bonifácio segurando e batendo a cabeça de uma criança em outra. Ela também arrasta um aluno pelos braços, empurra e derruba uma das crianças. O vídeo foi parar em redes sociais e a funcionária foi afastada.

O caso foi divulgado na segunda-feira, 9, depois que a Polícia Civil recebeu as imagens e decidiu abrir inquérito por maus tratos. O vídeo foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística de Itapeva, na mesma região. A identidade da suspeita não foi divulgada.

A Secretaria de Educação do município informou que a conduta da funcionária é apurada em sindicância. Em audiência preliminar, a professora negou que tenha havido maus tratos e pediu licença médica, mas seu afastamento foi determinado até a conclusão do processo.

A pasta encaminhou o vídeo para a Polícia Civil. Conforme a Secretaria, a professora já respondeu a processo administrativo por tratamento inadequado de alunos em outra escola, em 2015. Ela foi punida com advertência. O Conselho Tutelar do município fez reunião com os pais e um psicólogo vai acompanhar as crianças que foram vítimas de maus tratos.