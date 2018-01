Professora é presa vendendo crack a aluno Uma professora da Escola Municipal Professora Maria Alice Borges Ghion conhecida como Ivete foi presa em flagrante no momento em que vendia crack a um aluno, por volta das 7 horas desta manhã. Com ela, foram apreendidas 20 pedras do entorpecente. De acordo com a Polícia Militar, na escola que fica na rua Cachoeira Poraque, no bairro Raposo Tavares, zona Oeste, estudam cerca de 1.500 alunos. Em frente, funciona uma creche que atende 120 crianças. A professora está detida no 75º Distrito Policial.