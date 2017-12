Professora passa mal após comer biscoito com veneno dado por alunos

SALVADOR - Professora do 2º ano do ensino fundamental do Educandário Santana Amorim, no bairro da Mata Escura, periferia de Salvador, Edinalva Soares, de 42 anos, foi envenenada com chumbinho, um veneno para matar ratos, por três de seus alunos. As crianças têm entre 7 e 8 anos.

Na hora do recreio, as crianças deram a ela um biscoito recheado com o produto químico. Pouco depois, Edinalva passou mal e precisou ser levada ao Hospital Roberto Santos, onde passou por uma lavagem estomacal. Como a quantidade de veneno ingerida foi pequena, ela recebeu alta médica pouco depois, mas só deve voltar às aulas na próxima semana.

Segundo a direção da escola, as próprias crianças contaram que haviam colocado o veneno no biscoito logo após a professora ingeri-lo, mas ela só acreditou nos alunos quando começou a passar mal. O caso não foi registrado em delegacia, mas a instituição informou que afastou os estudantes e acionou o Conselho Tutelar. O órgão informou que vai ouvir os pais dos meninos envolvidos.