Professores da rede estadual do Rio decidem pelo fim da greve

RIO - Os professores da rede estadual de ensino do Rio decidiram encerrar a greve iniciada em 8 de agosto. A decisão foi tomada às 18h30 desta quinta-feira, 24, durante assembleia promovida pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe-RJ) no Club Municipal, na Tijuca (zona norte).

O debate foi tumultuado e a categoria estava dividida. Um grupo de professores acusou a direção do sindicato de fazer um acordo anterior à decisão da assembleia, durante reunião realizada na terça-feira, 22, em Brasília, convocada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux e da qual participaram representantes do governo do Estado do Rio.

Após a decisão pelo fim da greve seria discutida a forma de reposição das aulas, mas um grupo de professores interrompeu a assembleia.