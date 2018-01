Professores da rede municipal decidem manter greve no Rio

RIO - Em assembleia no Club Municipal, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio, os professores da rede municipal decidiram nesta terça-feira, 22, permanecer em greve, pelo menos até a sexta-feira.

A diretoria do Sindicato dos Profissionais de Ensino do Estado do Rio (Sepe) está em outra frente, em Brasília, onde haverá na tarde desta terça uma audiência com o ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, que tenta mediar uma solução negociada para o conflito entre professores das redes municipal e estadual, a prefeitura carioca e o governo do Estado. Profissionais de ensino do Estado e do município estão em greve desde 8 de agosto.