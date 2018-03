Professores do Rio terão treino para lidar com tiroteios

A Secretaria Municipal de Educação do Rio vai treinar professores para lidar com situações de emergência, entre elas tiroteios. A informação foi dada na quarta-feira, quando 13 mil alunos tiveram as aulas prejudicadas por causa de confrontos entre traficantes rivais e policiais na Vila Kennedy, zona oeste da cidade.

A nota da pasta informou que a intenção capacitar funcionários das escolas para "terem uma atuação apaziguadora deixando crianças mais calmas e seguras em possíveis situações de pânico" conforme ocorre em diversos países.

Na semana passada, funcionários de uma escola municipal no complexo da Penha, zona norte do Rio, ficaram aglomerados numa escada durante um intenso tiroteio. Balas de fuzis perfuraram paredes. Em 20 de outubro, dois homens armados invadiram de uma escola em Manguinhos, zona norte, numa tentativa de fuga durante operação policial.

Segundo a secretaria ainda não há cronograma para o treinamento, que deve começar no ano que vem. O município tem 1.064 escolas.