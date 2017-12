Professores municipais em greve fazem protesto no Rio

Atualizado às 14h30.

RIO - Depois de quase quatro horas de manifestação e passeata, professores municipais em greve chegaram ao Palácio da Cidade (Botafogo, zona sul), uma das sedes da Prefeitura do Rio, na tarde desta quarta-feira, 14. Os manifestantes pedem uma audiência com o prefeito Eduardo Paes (PMDB). Reivindicam melhorias nas escolas e planos de cargos e salários para a categoria. Os manifestantes dizem que conseguiram reunir 10 mil profissionais no protesto. A Polícia Militar contabiliza 5 mil.

O ato começou às 10 horas no Largo do Machado (zona sul) e tomou ruas de Flamengo e Botafogo até a chegada ao palácio. Quatro vias foram fechadas, o que deixou o trânsito caótico na região.

No momento, chove forte, mas os manifestantes não estão se dispersando. Não foram registrados incidentes até agora. Cinco carros do Batalhão de Choque da PM chegaram à área, dirigindo-se ao pátio do 2º Batalhão da corporação, localizado em frente ao palácio.