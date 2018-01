Professores rejeitam pacote de Kassab

O Plano Municipal da Educação, aprovado anteontem pela Câmara Municipal, não incorporou as gratificações aos salários dos professores e servidores, o que desagradou à classe. O Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo (Aprofem) fez uma pesquisa e constatou que 97%, dos cerca de 18 mil professores municipais ouvidos, não aprovavam a discussão das mudanças no sistema sem o aumento real nos salários. O levantamento é de setembro e o presidente do Aprofem, Ismael Nery Palhares Junior, afirma que o índice se mantém e atesta uma insatisfação coletiva. Além disso, de acordo com Palhares, aposentados e professores fora da sala de aula, readaptados até por doenças ocupacionais, nunca receberam a gratificação, que foi concedida em agosto de 2006 para os outros servidores da categoria. Agora, se a gratificação fosse incorporada, os aposentados e os afastados teriam um aumento de salário, o que não ocorreu. O líder do governo na Câmara, vereador José Police Neto (PSDB), afirmou, porém, que as gratificações serão incorporadas até abril de próximo ano. Ontem, em decreto publicado no Diário Oficial da Cidade, o prefeito Gilberto Kassab deixou de considerar o critério coletivo para concessão de gratificação por assiduidade de todo o corpo docente de cada uma das escolas. Agora o critério é individual e as faltas ou licenças de colegas da mesma unidade deixam de influenciar no valor a ser pago. PRINCIPAIS MUDANÇAS Alunos da rede municipal vão ter 1 hora a mais de aula Jornada de 30 horas semanais para o magistério Gratificação por local de trabalho será paga em escolas com maior déficit de professor e o docente ganhará acréscimo por serviço à noite