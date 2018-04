Profissionais do Grupo Estado disputam Jabuti A Câmara Brasileira do Livro divulgou ontem os finalistas do 51º Prêmio Jabuti, considerado o maior concurso literário do País. Entre os indicados estão dois livros de profissionais do Grupo Estado: Casadas Com o Crime (Ed. Letras do Brasil), de Josmar Jozino, repórter do Jornal da Tarde, e Ping Pong - As Aventuras de Um Jornalista Brasileiro pela China Olímpica (Ed. Artepaubrasil), de Felipe Machado, editor de multimídia do site estadao.com.br. Os vencedores saem dia 4 de novembro.